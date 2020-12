Le parole del 2020: Burofax, cocummella, lockdown, bolla, positivo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nell'epoca del cloud e dei documenti che viaggiano in rete per oceani e montagne, fa strano pensare che si possa ancora mandare un messaggio ufficiale - di importanza quasi storica - con un fax. Anzi, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nell'epoca del cloud e dei documenti che viaggiano in rete per oceani e montagne, fa strano pensare che si possa ancora mandare un messaggio ufficiale - di importanza quasi storica - con un fax. Anzi, ...

borghi_claudio : Ora #Bagnai primo in tendenza. Vedete che essere in Parlamento a qualcosa serve? Qualche piddino si straccerà le ve… - DantiNicola : #Bagnai che paragona il #NextGenerationEU e il semestre tedesco ai nazisti del'39 è vergognoso. La politica tutta s… - borghi_claudio : Giusto per capire che il dibattito dovrebbe essere un minimo più alto. Altro che passare una settimana sugli ordini… - farci_diego : RT @borghi_claudio: Giusto per capire che il dibattito dovrebbe essere un minimo più alto. Altro che passare una settimana sugli ordini del… - Giammo3 : Comunque le previsioni di Paolo Fox non sono così diverse rispetto alle parole del presidente #Conte: «Passeremo un… -

Ultime Notizie dalla rete : parole del Le parole del 2020 Wired.it Asti, troppe donne pronte a dimettersi dal lavoro e la Cgil spiega le alternative

Realizzato un opuscolo con tutti gli strumenti legislativi per tenersi il lavoro anche quando sembra impossibile conciliarlo con la famiglia.

Catania Film Fest 2020 - Tutti i premiati

Si è conclusa la nona edizione del festival svoltasi su MYmovies. Miglior film indipendente europeo a One half of me.

Realizzato un opuscolo con tutti gli strumenti legislativi per tenersi il lavoro anche quando sembra impossibile conciliarlo con la famiglia.Si è conclusa la nona edizione del festival svoltasi su MYmovies. Miglior film indipendente europeo a One half of me.