Kate Middleton come la Regina: la preoccupazione di William (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quanto pesa un futuro al fianco di un Re? Forse potrebbe dircelo Kate Middleton se, un giorno, potesse parlarci liberamente delle sue emozioni. Fino ad allora, però, non si potrà fare altro che osservarla e ascoltare le indiscrezioni che arrivano dalle fonti più vicine a Buckingham Palace. Fonti che, in effetti, dicono che la Duchessa di Cambridge si stia sovraccaricando. Stando a quanto riportato da Express.co e Daily Mail, Kate Middleton, pur infrangendo le regole, prende molto seriamente il suo ruolo di futura consorte del Re d’Inghilterra. Chi le sta intorno a Kensington Palace e la segue nei suoi spostamenti afferma che uno dei suoi pallini, ultimamente, è non sembrare inferiore a chi l’ha preceduta. Per questa ragione, infatti, sta assumendo una quantità di impegni reali davvero elevata. Impegni che richiedono ... Leggi su dilei (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quanto pesa un futuro al fianco di un Re? Forse potrebbe dircelose, un giorno, potesse parlarci liberamente delle sue emozioni. Fino ad allora, però, non si potrà fare altro che osservarla e ascoltare le indiscrezioni che arrivano dalle fonti più vicine a Buckingham Palace. Fonti che, in effetti, dicono che la Duchessa di Cambridge si stia sovraccaricando. Stando a quanto riportato da Express.co e Daily Mail,, pur infrangendo le regole, prende molto seriamente il suo ruolo di futura consorte del Re d’Inghilterra. Chi le sta intorno a Kensington Palace e la segue nei suoi spostamenti afferma che uno dei suoi pallini, ultimamente, è non sembrare inferiore a chi l’ha preceduta. Per questa ragione, infatti, sta assumendo una quantità di impegni reali davvero elevata. Impegni che richiedono ...

ClickySound : - Affaritaliani : LEGGI ?? L'#Oroscopo 2021 per la ROYAL FAMILY: come andrà l'anno nuovo per Meghan Markle, Harry, Kate Middleton, Wi… - MindfulnessZen2 : Kate Middleton, i look più belli del 2020: la duchessa elegante e casual è regina di stile - PasqualeMarro : Kate Middleton, il gesto che spiazza tutti - vogue_italia : Pare che Meghan abbia copiato uno dei look più celebri di Kate... Clic per dettagli e foto ?? -