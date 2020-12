Juventus, Khedira dice addio: «Non sono soddisfatto, voglio la Premier» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sami Khedira saluta la Juventus: il centrocampista tedesco, ai margini della squadra, ha espresso il desiderio di giocare in Premier League Sami Khedira ha rilasciato un’intervista a The Athletic UK: il tedesco esprime il suo desiderio. SITUAZIONE – «È insolito per me e non sono soddisfatto. sono un ragazzo competitivo, voglio giocare. Ma nel frattempo mi sono adattato alla situazione e cerco di sfruttarla al meglio. La Premier League manca ancora nella mia collezione, giocarci sarebbe la ciliegina sulla torta. Ci sono meno pause nel gioco e molti contropiedi, ma questo è quello che mi piace». LEGGI LE DICHIARAZIONI SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Samisaluta la: il centrocampista tedesco, ai margini della squadra, ha espresso il desiderio di giocare inLeague Samiha rilasciato un’intervista a The Athletic UK: il tedesco esprime il suo desiderio. SITUAZIONE – «È insolito per me e nonun ragazzo competitivo,giocare. Ma nel frattempo miadattato alla situazione e cerco di sfruttarla al meglio. LaLeague manca ancora nella mia collezione, giocarci sarebbe la ciliegina sulla torta. Cimeno pause nel gioco e molti contropiedi, ma questo è quello che mi piace». LEGGI LE DICHIARAZIONI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

