In Calabria, Liguria e Veneto l'Rt è sopra l'1, l'Iss: 'Numeri preoccupanti' (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'Rt delle Regioni Calabria, Liguria e Veneto è salito sopra l'1. L'Istituto Superiore di Sanità si è detto preoccupato ed esorta "a considerare di applicare le misure previste, per i livelli di ... Leggi su globalist (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'Rt delle Regioniè salitol'1. L'Istituto Superiore di Sanità si è detto preoccupato ed esorta "a considerare di applicare le misure previste, per i livelli di ...

fattoquotidiano : Coronavirus, monitoraggio Iss: “Rt sopra 1 in Veneto, Liguria e Calabria. Natale potrebbe determinare aumento di co… - repubblica : Liguria, Veneto e Calabria con Rt sopra l'1. L'Iss: 'Mantenere le restrizioni relative ai livelli di rischio anche… - Adnkronos : #Report #Iss: servono misure in Calabria, Liguria e Veneto - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: L'epidemia resta grave, con le feste di Natale si rischia un rapido aumento dei casi, il monito dell'Istituto Superiore della S… - an12frnc : RT @Unomattina: Rt in rialzo, sopra l'1 così come il tasso di positività con tre regioni a rischio alto, Liguria, Veneto e Calabria. Ne par… -