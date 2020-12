“Il momento più bello con Andrea Zelletta”. E Natalia Paragoni pubblica un video “piccante” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Continua a far parlare di sé Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta, e non solo dentro la Casa, dove lui ha fatto importanti rivelazioni dopo l’incontro con lei in diretta e, soprattutto, la bomba sul presunto tradimento in vacanza. Andrea in diretta aveva detto di essere a conoscenza di quelle voci portate alla luce da Dayane Mello. Ma non era affatto così, come poi spiegato nelle ore successive alla puntata dove effettivamente è sembrato molto sereno, sicuro di tutto. In lacrime, l’ex tronista di UeD ha svelato a Samantha De Grenet di aver mentito per proteggere Natalia e, anche se si fida di lei, questo chiacchiericcio lo logora. Quella confidenza ha avuto strascichi nei giorni successivi. Zelletta si sta struggendo tentando di capire cosa sia successo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Continua a far parlare di sé, la fidanzata di, e non solo dentro la Casa, dove lui ha fatto importanti rivelazioni dopo l’incontro con lei in diretta e, soprattutto, la bomba sul presunto tradimento in vacanza.in diretta aveva detto di essere a conoscenza di quelle voci portate alla luce da Dayane Mello. Ma non era affatto così, come poi spiegato nelle ore successive alla puntata dove effettivamente è sembrato molto sereno, sicuro di tutto. In lacrime, l’ex tronista di UeD ha svelato a Samantha De Grenet di aver mentito per proteggeree, anche se si fida di lei, questo chiacchiericcio lo logora. Quella confidenza ha avuto strascichi nei giorni successivi.si sta struggendo tentando di capire cosa sia successo ...

