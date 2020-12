Hong Kong: il magnate Jimmy Lai torna in carcere, negata la libertà su cauzione (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il magnate dei media di Hong Kong e attivista pro-democrazia, Jimmy Lai, dovrà tornare in carcere in attesa del processo: lo ha deciso la Corte suprema del territorio autonomo nel Sudest della Cina. ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ildei media die attivista pro-democrazia,Lai, dovràre inin attesa del processo: lo ha deciso la Corte suprema del territorio autonomo nel Sudest della Cina. ...

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Hong Kong: Jimmy Lai torna in carcere - Mondo ANSA Nuova Europa L'attivista di Hong Kong Jimmy Lai torna in carcere

Lai è l'attivista pro-democrazia di maggior peso a finire nelle maglie della stretta voluta dalla Cina sull'ex colonia. Lai, 73 anni, fondatore di Next Digital, il gruppo che pubblica il tabloid Apple ...

Lai è l'attivista pro-democrazia di maggior peso a finire nelle maglie della stretta voluta dalla Cina sull'ex colonia. Lai, 73 anni, fondatore di Next Digital, il gruppo che pubblica il tabloid Apple ...