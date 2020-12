Gianni Sperti curiosità, in cosa è laureato l’opinionista di Uomini e Donne (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutti lo conoscono come l’opinionista di Uomini e Donne e l’ex ballerino di Buona Domenica, ma Gianni Sperti non è solo un personaggio televisivo: il pugliese, infatti, è dottore in… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutti lo conoscono comedie l’ex ballerino di Buona Domenica, manon è solo un personaggio televisivo: il pugliese, infatti, è dottore in… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

infoitcultura : Uomini e Donne: lutto per Gianni Sperti, morto il padre - infoitcultura : Uomini e donne: grave lutto per Gianni Sperti - infoitcultura : Gianni Sperti rompe il silenzio dopo la morte del papà: le parole dell’opinionista di Uomini e Donne - Notiziedi_it : Lutto per Gianni Sperti, dice addio al padre ‘Ciao papà’ - abbracciamiora_ : RT @vincycernic95: Tommaso: io non divento Garrison, io divento direttamente Steve la Chance ED ECCO CHE QUALCUNO CADE COME GIANNI SPERTI… -