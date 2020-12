Farmacie di turno Capodanno: 1 gennaio 2021/ Quali sono aperte a Roma e Milano: orari (Di giovedì 31 dicembre 2020) Farmacie di turno a Capodanno a Roma e Milano: 1 gennaio 2021, Quali sono aperte tra orario diurno, notturno e 24 ore su 24. La lista completa. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 31 dicembre 2020)di: 1trao diurno, note 24 ore su 24. La lista completa.

QdSit : Con la volontà di essere presente sul territorio e di offrire notizie sempre aggiornate il #Qds offre nuovi servizi… - FarmaciaGiberti : Farmacie di turno a Lodi - Giovedì 31 Dicembre 2020: Farmacia Comunale n. 1, Lodi Via S.Bassiano, 39 - 0371-098888… - FarmaciaGiberti : Farmacie di turno in provincia - Giovedì 31 Dicembre 2020: Farmacia Vita S.a.S., Mulazzano Via Quartiano, 19 - 02-9… - FarmaciaGiberti : Farmacie di turno a Lodi - Mercoledì 30 Dicembre 2020: Farmacia Comunale n. 3, Lodi Viale Savoia,1 - 0371-098888 Fa… - FarmaciaGiberti : Farmacie di turno in provincia - Mercoledì 30 Dicembre 2020: Farmacia Nuova, Massalengo Via Premoli, 18 - 0371-4806… -

Ultime Notizie dalla rete : Farmacie turno Le farmacie di turno ad Asti nel mese di gennaio 2021 ATNews Perché medici e farmacisti criticano il governo sui vaccini

Sileri. "Sono stati inoltre stanziati 25 milioni per l'indennità del personale infermieristico operante presso gli studi dei medici di famiglia".

Le farmacie di turno domani Ecco la lista

Le farmacie aperte domani, primo dell’anno, a Prato sono: la "D’Ascoli" in via delle Miccine 62 a San Giorgio a Colonica (8,30-13 e 15,30-20), telefono 0574.542124, la nuova "Lafarmacia" in via Roma 3 ...

Sileri. "Sono stati inoltre stanziati 25 milioni per l'indennità del personale infermieristico operante presso gli studi dei medici di famiglia".Le farmacie aperte domani, primo dell’anno, a Prato sono: la "D’Ascoli" in via delle Miccine 62 a San Giorgio a Colonica (8,30-13 e 15,30-20), telefono 0574.542124, la nuova "Lafarmacia" in via Roma 3 ...