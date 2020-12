(Di giovedì 31 dicembre 2020) Un noto leaker segnala che sono in arrivo altricon888 che nel 2021 guadagnerà una variante "Plus". L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Ecco i prossimi quattro smartphone che utilizzeranno lo Snapdragon 888 - Giuggio72684862 : RT @CatalfoNunzia: Una delle sfide più importanti che ci attende nel #2021 è quella del lavoro e dell’occupazione. L’Italia dovrà affrontar… - GiorgioAntonel1 : RT @CatalfoNunzia: Una delle sfide più importanti che ci attende nel #2021 è quella del lavoro e dell’occupazione. L’Italia dovrà affrontar… - stefan1062 : RT @CatalfoNunzia: Una delle sfide più importanti che ci attende nel #2021 è quella del lavoro e dell’occupazione. L’Italia dovrà affrontar… - Frances22944078 : RT @CatalfoNunzia: Una delle sfide più importanti che ci attende nel #2021 è quella del lavoro e dell’occupazione. L’Italia dovrà affrontar… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco prossimi

Ultim'ora News

Vortice polare in sofferenza nelle ultime settimane Dopo una buona parte di novembre dove ha avuto un periodo di forma straripante, con una fase anticiclonica che ?Eriksen, trequartista danese di proprietà dell'Inter di Antonio Conte, non ha trovato spazio in maglia nerazzurra e sembra prossimo all'addio ...