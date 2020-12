È finita la storia tra Paola Turci e Francesca Pascale (Di giovedì 31 dicembre 2020) . Il sito Dagospia racconta che il rapporto tra la cantante e la ex compagna di Silvio Berlusconi sarebbe arrivato alla conclusione. Qualche mese dalle foto che ritraevano Paola Turci e Francesca Pascale mentre si scambiavano baci e gesti affettuosi in barca, il sito Dagospia racconta che la loro storia sarebbe arrivata al capolinea. La cantante dopo mesi tornerà in televisione per la prima volta, il prossimo 11 gennaio su Rai1, ospite di “Penso che un sogno così”, lo show di Giuseppe Fiorello prodotto dalla Friends&Partners di Ferdinando Salzano, agenzia di cui fa parte anche la Turci. Dopo le immagini pubblicate la scorsa estate dal settimanale Oggi, Paola Turci e Francesca Pascale non hanno mai rilasciato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) . Il sito Dagospia racconta che il rapporto tra la cantante e la ex compagna di Silvio Berlusconi sarebbe arrivato alla conclusione. Qualche mese dalle foto che ritraevanomentre si scambiavano baci e gesti affettuosi in barca, il sito Dagospia racconta che la lorosarebbe arrivata al capolinea. La cantante dopo mesi tornerà in televisione per la prima volta, il prossimo 11 gennaio su Rai1, ospite di “Penso che un sogno così”, lo show di Giuseppe Fiorello prodotto dalla Friends&Partners di Ferdinando Salzano, agenzia di cui fa parte anche la. Dopo le immagini pubblicate la scorsa estate dal settimanale Oggi,non hanno mai rilasciato ...

Sara68836415 : RT @Cremino11: MARIO: “ SE TI CHIEDE DI SCEGLIERE TRA LEI E IL LAVORO NON È AMORE.” Zenga: “Eh ma io penso che la nostra storia sia finita… - chiara_talarico : NON DIMENTICATEVI MAI LE PAROLE DELLA SUA EX COMPAGNA A: è immaturo e non vedevo questi occhi da quando è finita la… - CarmenCaiazza : RT @Cremino11: MARIO: “ SE TI CHIEDE DI SCEGLIERE TRA LEI E IL LAVORO NON È AMORE.” Zenga: “Eh ma io penso che la nostra storia sia finita… - Cremino11 : MARIO: “ SE TI CHIEDE DI SCEGLIERE TRA LEI E IL LAVORO NON È AMORE.” Zenga: “Eh ma io penso che la nostra storia s… - Andrea73778174 : @soledelsud_ Beh se amano veramente una persona il modo lo trovano! Chiudere una storia finita per aprirne una nuov… -