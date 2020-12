Da Wuhan al vaccino: addio al 2020, l’anno della pandemia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 è ai titoli di coda: ripercorriamo, mese per mese, l’anno della pandemia, che ha segnato la storia dell’umanità. Era il 31 dicembre 2019 quando le autorità sanitarie cinesi parlarono di un focolaio di una misteriosa polmonite a Wuhan, che poi si sarebbe scoperto essere causata dal coronavirus SarsCov2. Da allora la vita di Leggi su 2anews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilè ai titoli di coda: ripercorriamo, mese per mese,, che ha segnato la storia dell’umanità. Era il 31 dicembre 2019 quando le autorità sanitarie cinesi parlarono di un focolaio di una misteriosa polmonite a, che poi si sarebbe scoperto essere causata dal coronavirus SarsCov2. Da allora la vita di

GhisiMg49 : @Corriere Virus geneticamente modificato a Wuhan, lasciato libero per infettare tutto il mondo! Loro avevano il vac… - SaCe86 : Da Wuhan al vaccino l'anno della pandemia - ConsulcesiGroup : Il 2020 è stato all’insegna del #Covid19, ma anche di un nuovo concetto di #salute, #prevenzione e informazione sci… - DanielaZini1 : IL 5/9/2019, POCO PRIMA DELLA SIMULAZIONE DELLA PANDEMIA E DEI GIOCHI MILITARI A WUHAN, È DATA LA NOTIZIA CHE I GAT… - reygarbernal : RT @Italia_Notizie: Arrivato in Italia il 75% delle 470mila dosi della prima fase, Astrazeneca chiede ok all'Ema video -