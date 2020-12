Da Katy Perry e Nicki Minaj fino a Justin Timberlake | le celebrità diventate genitori nel 2020

Leggi su biccy

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilè stato l’anno che ricorderemo come quello del CoronaVirus, del distanziamento sociale, delle quarantene e delle zone colorate in lockdown. Ma nelmoltesono, chi per la prima volta, chi no. Da Cameron Diaz che ha partorito a gennaio, passando per Lodovica Comello e Costanza Caracciolo (che hanno dato alla luce i loro bebè a marzo),a Clio MakeUp e Iggy Azalea mamme in aprile. Nel mese di maggio hanno partorito le nostrane Eleonora Daniele, Beatrice Valli, Cristina Marino (compagna di Luca Argentero) ed Alena Seredova, ma è diventato papà anche Rupert Grint di Harry Potter (il rosso Ron Weasley). In estate (più precisamente a luglio) è stata la volta di Ciara, di Joe Jonas con l’attrice Sophie Turner di Game Of Thrones e di Jessica Biel ...