Covid, il 2020 ci saluta con numeri sempre inquietanti: altri 23.477 contagi e 555 decessi da ieri (Di giovedì 31 dicembre 2020) Altro giorno, anzi l’ultimo di queste maledetto 2020, e nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti gli ultimi 186.004 tamponi dell’anno, per un tasso di positività salito ancora, oggi al 12,6%. Sono 23.477 i nuovi contagi registrati, che, indica il report del ministero della Salute, portano a 569.896 il numero degli italiani attualmente positivi (ma non ‘malati’). sempre alto il numero delle vittime, 555, per un totale di 74.159 decessi registrati dall’inizio dell’epidemia. Va invece un ‘filino’ meglio nelle terapie intensive (ma per effetto della media nazionale9, con 27 pazienti dimessi a fronte di altri 2.555, ancora ricoverati. Stesso trend anche nei reparti ordinari ospedalieri dove, ora i ricoverati co sintomi sono 23.151 ricoverati, grazie ai 415 in meno da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 31 dicembre 2020) Altro giorno, anzi l’ultimo di queste maledetto, e nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti gli ultimi 186.004 tamponi dell’anno, per un tasso di positività salito ancora, oggi al 12,6%. Sono 23.477 i nuoviregistrati, che, indica il report del ministero della Salute, portano a 569.896 il numero degli italiani attualmente positivi (ma non ‘malati’).alto il numero delle vittime, 555, per un totale di 74.159registrati dall’inizio dell’epidemia. Va invece un ‘filino’ meglio nelle terapie intensive (ma per effetto della media nazionale9, con 27 pazienti dimessi a fronte di2.555, ancora ricoverati. Stesso trend anche nei reparti ordinari ospedaldove, ora i ricoverati co sintomi sono 23.151 ricoverati, grazie ai 415 in meno da ...

Agenzia_Ansa : Ricciardi, misure anti-covid resteranno per tutto il 2021. 'Nonostante le vaccinazioni, ma avremo meno morti e mala… - Adnkronos : #Covid, #Conte: 'Stato emergenza prorogato finché necessario' - HuffPostItalia : Il 9,5% dei decessi del 2020 è dovuto al Covid. Iss/Istat: '84mila morti in più degli anni scorsi' - VL_Albertson : Che il ???????? si porti via il 2020, il #COVID-19 #Conte (dall’Inter) il più in fretta possibile e tutti e tre a poder… - zazoomblog : Vaccino Covid-19 i ricercatori sono i veri eroi: “4 anni di lavoro in uno” - #Vaccino #Covid-19 #ricercatori #eroi… -