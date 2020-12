Corte dei conti, Guido Carlino: “Controlli potenziati per emergenza e rischio corruzione” (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Nell’attuale situazione emergenziale, che ha messo a dura prova la finanza e gli equilibri di bilancio degli enti del settore pubblico, i Controlli, sono stati potenziati, soprattutto per rispondere tempestivamente alle emergenze attuali e future di alcuni settori”. È quanto afferma il presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, in un’intervista al Quotidiano di Sicilia. “Il fenomeno della corruzione – sottolinea Carlino – esiste ed è molto insidioso. Non si limita a produrre pregiudizi alla competitività del sistema economico ma grava anche sul tessuto sociale, arrivando a costituire un freno agli investimenti e allo sviluppo e a compromettere i diritti fondamentali di ogni singolo individuo, causando anche molto dolore, come nel ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Nell’attuale situazione emergenziale, che ha messo a dura prova la finanza e gli equilibri di bilancio degli enti del settore pubblico, i, sono stati, soprattutto per rispondere tempestivamente alle emergenze attuali e future di alcuni settori”. È quanto afferma il presidente delladei, in un’intervista al Quotidiano di Sicilia. “Il fenomeno della– sottolinea– esiste ed è molto insidioso. Non si limita a produrre pregiudizi alla competitività del sistema economico ma grava anche sul tessuto sociale, arrivando a costituire un freno agli investimenti e allo sviluppo e a compromettere i diritti fondamentali di ogni singolo individuo, causando anche molto dolore, come nel ...

