Coronavirus, news. Monitoraggio Iss: Rt nazionale sotto 1, ma 3 regioni sopra limite. LIVE (Di giovedì 31 dicembre 2020) Conferenza dell'Iss: 5 regioni a rischio per area medica, in Veneto incidenza ancora alta. Locatelli: "Sacrifici utili". Scatta oggi la zona rossa su tutta Italia: sei giorni di lockdown anti-Covid fino all'Epifania, con la 'pausa' in arancione del 4 gennaio. Veglioni di Capodanno vietati. Arrivate ieri in 10 aeroporti italiani le nuove 470 mila dosi di vaccino Pfizer. In 24 ore 16.202 nuovi casi, 575 le vittime. Risale il tasso di positività Leggi su tg24.sky (Di giovedì 31 dicembre 2020) Conferenza dell'Iss: 5a rischio per area medica, in Veneto incidenza ancora alta. Locatelli: "Sacrifici utili". Scatta oggi la zona rossa su tutta Italia: sei giorni di lockdown anti-Covid fino all'Epifania, con la 'pausa' in arancione del 4 gennaio. Veglioni di Capodanno vietati. Arrivate ieri in 10 aeroporti italiani le nuove 470 mila dosi di vaccino Pfizer. In 24 ore 16.202 nuovi casi, 575 le vittime. Risale il tasso di positività

repubblica : Coronavirus, per la prima volta in Germania più di mille morti in un giorno [aggiornamento delle 21:13] - Avvenire_Nei : Il docente dell'Università di Milano è stato tra i primi a vaccinarsi: «Basta fake news: è l’unica via per uscirne». - repubblica : Vaccino coronavirus, AstraZeneca chiede l'ok all'Ema che replica: 'Servono più informazioni' - GiulioMarini2 : @Adnkronos Perché l'ISS non torna a fare ciò che faceva a Febbraio, ovvero i tamponi a regola d'arte. - UnioneSarda : #Coronavirus, #Brusaferro (#Iss): 'Curva in decrescita ma rallentata' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news Coronavirus ultime notizie. Usa, record di quasi 4mila morti in 24 ore. Cina approva vaccino ... Il Sole 24 ORE Puglia, giro di vite sui botti e controlli potenziati per arginare il Covid

Artificieri e Volanti della Polizia in otto distinte operazioni sequestrano in tuttala regione tre tonnellate di fuochi d’artificio ...

Coronavirus, Speranza: “Confermato il coprifuoco anche dopo l’Epifania”

Le vacanze natalizie termineranno tra una settimana e il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha confermato la suddivisione del Paese in zone colorate anche dopo il 7 gennaio.

Artificieri e Volanti della Polizia in otto distinte operazioni sequestrano in tuttala regione tre tonnellate di fuochi d’artificio ...Le vacanze natalizie termineranno tra una settimana e il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha confermato la suddivisione del Paese in zone colorate anche dopo il 7 gennaio.