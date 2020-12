Coronavirus nel Lazio, aumentano decessi e contagi. Roma torna a quota 700: i dati dell’ultimo dell’anno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Coronavirus nel Lazio, il dato assoluto mostra una crescita di casi, che oggi sono 1.767, ma a fronte di oltre 16 mila tamponi effettuati, ovvero 2.623 più di ieri. aumentano però anche i decessi: oggi sono stati 73 morti, 7 più di ieri, mentre i guariti sono 984. Diminuiscono invece i ricoverati e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi torna al 10%. Per quanto riguarda la Capitale, i casi di Covid-19 a Roma città salgono a quota 700, circa 200 in più rispetto ai giorni scorsi. “Questi numeri non ci possono far stare tranquilli – dichiara l’assessore alla sanità regionale Alessio D’Amato – Abbiamo bisogno del massimo rigore e di responsabilità da parte di tutti, anche in vista dei festeggiamenti di questa sera. Non diamo vantaggi al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 31 dicembre 2020)nel, il dato assoluto mostra una crescita di casi, che oggi sono 1.767, ma a fronte di oltre 16 mila tamponi effettuati, ovvero 2.623 più di ieri.però anche i: oggi sono stati 73 morti, 7 più di ieri, mentre i guariti sono 984. Diminuiscono invece i ricoverati e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponial 10%. Per quanto riguarda la Capitale, i casi di Covid-19 acittà salgono a700, circa 200 in più rispetto ai giorni scorsi. “Questi numeri non ci possono far stare tranquilli – dichiara l’assessore alla sanità regionale Alessio D’Amato – Abbiamo bisogno del massimo rigore e di responsabilità da parte di tutti, anche in vista dei festeggiamenti di questa sera. Non diamo vantaggi al ...

Sono stati 186.004 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con il tasso di positività che risale al 12,6% (ieri era del 9,6%). Sono infatti 23.477 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime ...

