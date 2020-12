Coronavirus, altri 32.552 casi e 964 morti in Germania (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Germania ha registrato altri 32.552 casi di Covid-19, per un totale di 1.719.737 contagi dall'inizio della pandemia. Stando ai dati diffusi dal Robert Koch Institute (RKI), nelle ultime 24 ore i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 31 dicembre 2020) Laha registrato32.552di Covid-19, per un totale di 1.719.737 contagi dall'inizio della pandemia. Stando ai dati diffusi dal Robert Koch Institute (RKI), nelle ultime 24 ore i ...

MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 16.202 nuovi contagi (170mila tamponi) e altri 575 morti - europainitalia : Siamo in una crisi sanitaria globale e i vaccini COVID-19 vengono sviluppati più velocemente del solito. Ma soddis… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 8.585 nuovi contagi (con quasi 69mila tamponi) e altri 445 morti - RomaSette : Santa Sede: il rifiuto del #VaccinoAntiCovid, «rischio per gli altri». Pubblicata la nota della Commissione vatican… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 32.552 casi e 964 morti in Germania #germania -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus: altri due morti e 56 positivi nel Forlivese Corriere Romagna Come spiegare ai bambini cosa sono i vaccini e come funzionano

I vaccini per il coronavirus sono in via di somministrazione in varie parti del mondo. Aiutate i bambini a comprendere come agiscono all’interno del nostro organismo.

Coronavirus, partite le vaccinazioni in Rsa. Dal 1 gennaio tocca al personale dei reparti Covid

Le vaccinazioni anti Covid agli anziani ospiti delle Rsa toscane andranno avanti anche per le feste. Nel pomeriggio di ieri, 30 dicembre, è stata la volta delle prime dodici strutture, il 31 dicembre ...

I vaccini per il coronavirus sono in via di somministrazione in varie parti del mondo. Aiutate i bambini a comprendere come agiscono all’interno del nostro organismo.Le vaccinazioni anti Covid agli anziani ospiti delle Rsa toscane andranno avanti anche per le feste. Nel pomeriggio di ieri, 30 dicembre, è stata la volta delle prime dodici strutture, il 31 dicembre ...