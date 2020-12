Conte: 'Non dimenticheremo il 2020, il 2021 sia l'anno del riscatto' (Di giovedì 31 dicembre 2020) 'Il 2020 non lo dimenticheremo. Ora però è arrivato il momento di riprenderci le nostre vite, di lavorare per reinventare una società migliore'. Lo ha scritto su Facebook il premier Giuseppe Conte, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 31 dicembre 2020) 'Ilnon lo. Ora però è arrivato il momento di riprenderci le nostre vite, di lavorare per reinventare una società migliore'. Lo ha scritto su Facebook il premier Giuseppe, ...

NicolaPorro : Domanda secca del collega della #Stampa su proroga stato di emergenza. E Conte non risponde. #conferenzastampa - borghi_claudio : Mi si apre in automatico una finestra sul pc e c'è conte che dice che lui non persegue interessi personali. Certo c… - NicolaPorro : Oggi il tono dei giornalisti alla #conferenzastampa di Conte non è più quella sdraiata delle precedenti: è chiaro c… - BimbiMeb : No ma Conte non è grillino ?? - brunasaracco : RT @jacopo_iacoboni: Secondo i sondaggi che stanno uscendo, Conte stravincerebbe le elezioni (che tra l’altro non ci sono, se non nelle min… -