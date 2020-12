Come combattere contro il Coronavirus: uno studio sulle migliori strategie del 2020 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Uno studio internazionale, cui ha preso parte l'Università di Toronto, ha analizzato le politiche di prevenzione e contenimento del Coronavirus adottate da 40 paesi, individuando quali sono quelle che ... Leggi su globalist (Di giovedì 31 dicembre 2020) Unointernazionale, cui ha preso parte l'Università di Toronto, ha analizzato le politiche di prevenzione e contenimento deladottate da 40 paesi, individuando quali sono quelle che ...

Lo studio, realizzato dall'Università di Toronto, ha analizzato le misure di 40 paesi e ha sancito quali hanno funzionato di più anche in relazione alla 'compliance', l'adesione alle regole da parte d ...

Anche gli anticorpi monoclonali come arma contro il Covid VIDEO

Anticorpi monoclonali per "accompagnare il vaccino". E' la direzione in cui si sta andando per combattere più efficacemente il coronavirus, considerando che l'approvazione del vaccino di AstraZeneca/O ...

