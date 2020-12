Chelsea, agente Jorginho: “In futuro non escludo un suo ritorno in Italia” (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Jorge è un giocatore del Chelsea e sta benissimo lì. Però in futuro non escludo un suo ritorno in Italia“. Queste le dichiarazioni di Joao Santos, procuratore di Jorginho, durante un’intervista concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. In merito all’interesse del Napoli per Emerson Palmieri, Santos ha spiegato: “Jorginho è molto amico di Emerson Palmeri, però non so se ha parlato di un suo possibile arrivo a Napoli”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Jorge è un giocatore dele sta benissimo lì. Però innonun suoin“. Queste le dichiarazioni di Joao Santos, procuratore di, durante un’intervista concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. In merito all’interesse del Napoli per Emerson Palmieri, Santos ha spiegato: “è molto amico di Emerson Palmeri, però non so se ha parlato di un suo possibile arrivo a Napoli”. SportFace.

