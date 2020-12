Chapecoense in lutto, muore il presidente: il cordoglio di Urbano Cairo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Le parole di cordoglio di Urbano Cairo dopo la morte del presidente della Chapecoense Paulo Ricardo Magro. Le sue parole Il Torino, tramite il proprio presidente Urbano Cairo, ha inviato un messaggio di condoglianze alla Chapecoense per la morte del presidente Paulo Ricardo Magro. IL MESSAGGIO – «Il presidente Cairo – unitamente ai dirigenti, ai dipendenti, ai tecnici, ai calciatori e a tutto il settore giovanile del Torino FC -, profondamente addolorato, si stringe intorno alla famiglia Magro per la scomparsa di Paulo Ricardo Magro, presidente della Chapecoense». Il presidente Cairo – unitamente ai dirigenti, ai ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Le parole dididopo la morte deldellaPaulo Ricardo Magro. Le sue parole Il Torino, tramite il proprio, ha inviato un messaggio di condoglianze allaper la morte delPaulo Ricardo Magro. IL MESSAGGIO – «Il– unitamente ai dirigenti, ai dipendenti, ai tecnici, ai calciatori e a tutto il settore giovanile del Torino FC -, profondamente addolorato, si stringe intorno alla famiglia Magro per la scomparsa di Paulo Ricardo Magro,della». Il– unitamente ai dirigenti, ai ...

