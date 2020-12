C’è un’iscrizione omofoba nel Termopolio riaffiorato a Pompei

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Non si spegne, e a ragione, l’interesse mediatico internazionale per ilintatto ain una delle nove regiones cittadine, per l’esattezza la quinta. Il Ministero per i beni e le attività culturali ne ha dato trionfalmente notizia il 26 dicembre. Quasi a dimenticare forse e, più probabilmente, a far dimenticare per un attimo le polemiche sulle restrizioni anti-Covid nel periodo natalizio. Ubicato nello slargo all’incrocio tra il vicolo delle Nozze d’argento e il vicolo dei Balconi, l’antesignano degli attuali street food bar èall’interno dell’area commerciale indagata solo parzialmente nel 2019. Erano stati allora scoperti lo splendido affresco dei gladiatori in combattimento e una cisterna, una fontana e una torre piezometrica per la distribuzione dell’acqua nella piazzetta ...