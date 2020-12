Capodanno con Propaganda Live | ospiti | anticipazioni e tombolata social su La7

Leggi su tpi

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il2020 di La7 si accende con. Per la prima volta, Diego Bianchi e la sua squadra ci terranno compagnia in diretta nella sera dell’ultimo dell’anno, per dire addio a questo brutto 2020 e accogliere al meglio il 2021. Non mancheranno come di consueto tanti, i servizi, i reportage e la novità della. Ecco tutte ledelcon, in diretta questa sera, 31 dicembre 2020, su La7 dalle 20.50.Non solo Rai 1 con L’Anno che verrà o Canale 5 con il Grande Fratello Vip. Anche La7 propone il suoin diretta con la banda di...