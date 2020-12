Capodanno a Roma “Una notte di Arte e Musica”, la Raggi presenta l’evento streaming ‘OltreTutto’ (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Anche in questo 2020 così difficile abbiamo fatto il massimo per vivere il Capodanno insieme rispettando il distanziamento fisico ma cercando di costruire, attraverso la condivisione in rete di una esperienza speciale in una notte speciale, delle connessioni tra noi tutti. Ringrazio tutti coloro che ci hanno lavorato e hanno immaginato come restituire in condizioni totalmente differenti un po’ dello spirito di comunità che ha reso un successo le passate feste di Capodanno. Invito tutti al rispetto massimo delle misure di contenimento imposte per questi giorni, i grandi sacrifici di questi giorni ci consentiranno domani insieme di ripartire con forza e serenità”. Così la sindaca Virginia Raggi, presentando quello che sarà il Capodanno di Roma 2021: ... Leggi su italiasera (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Anche in questo 2020 così difficile abbiamo fatto il massimo per vivere ilinsieme rispettando il distanziamento fisico ma cercando di costruire, attraverso la condivisione in rete di una esperienza speciale in unaspeciale, delle connessioni tra noi tutti. Ringrazio tutti coloro che ci hanno lavorato e hanno immaginato come restituire in condizioni totalmente differenti un po’ dello spirito di comunità che ha reso un successo le passate feste di. Invito tutti al rispetto massimo delle misure di contenimento imposte per questi giorni, i grandi sacrifici di questi giorni ci consentiranno domani insieme di ripartire con forza e serenità”. Così la sindaca Virginiando quello che sarà ildi2021: ...

SkyTG24 : Papa Francesco ha sciatalgia, non celebrerà Te Deum e messa Capodanno - Agenzia_Italia : A Capodanno gli hotel di Roma restano (quasi) vuoti - LuigieLestelle : RT @culture_roma: Roma Culture presenta OLTRE TUTTO,il capodanno online di Roma.Un’esperienza da vivere unicamente in digitale tra performa… - Look_upIstanbul : RT @ScrivoArte: A noi che siamo tra il vecchio e il nuovo, la sorte dona queste ore liete; e il passato impone d’aver fiducia a guardare av… - marsion65 : RT @culture_roma: Roma Culture presenta OLTRE TUTTO,il capodanno online di Roma.Un’esperienza da vivere unicamente in digitale tra performa… -