Cane muore folgorato da una luminaria | è il sesto in pochi giorni

Non c'è stato nulla da fare per un Cane rimasto ucciso da una scarica di corrente provocata da una luminaria di Natale caduta in una pozzanghera É accaduto a… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Non c’è stato nulla da fare per un cane rimasto ucciso da una scarica di corrente provocata da una luminaria di Natale caduta in una pozzanghera É accaduto a Villavesco in provincia di Lodi, dove un ...

Cane muore folgorato da luminaria di Natale caduta su una pozzanghera, padrone disperato: «Poteva capitare a un bambino»

Sale a 6 il numero dei cani folgorati nel giro di pochi giorni. L'ultimo è stato a Villavesco, in provincia di Lodi: sono ancora in corso - al momento - le indagini per scoprire le ...

Sale a 6 il numero dei cani folgorati nel giro di pochi giorni. L'ultimo è stato a Villavesco, in provincia di Lodi: sono ancora in corso - al momento - le indagini per scoprire le ...