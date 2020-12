Botti di Capodanno, lancia petardi dall'auto: ferito da esplosione (Di venerdì 1 gennaio 2021) Uno dei primi feriti dai Botti di Capodanno i registra in Sicilia. Un giovane è rimasto ferito dall'esplosione di alcuni petardi che da un'auto stava lanciando in strada a Vittoria, nel Ragusano. La vettura, guidata da un amico, ha attraversato il centro con una scia di Botti. All'incrocio tra via Ruggero Settimo e via Cavour uno dei petardi è esploso prima di essere lanciato dal finestrino e ha innescato a bordo un'esplosione a catena. Sono stati gli agenti della polizia municipale a fermare il conducente della macchina e a soccorrere l'amico portato in ospedale. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 1 gennaio 2021) Uno dei primi feriti daidii registra in Sicilia. Un giovane è rimastodi alcuniche da un'stavando in strada a Vittoria, nel Ragusano. La vettura, guidata da un amico, ha attraversato il centro con una scia di. All'incrocio tra via Ruggero Settimo e via Cavour uno deiè esploso prima di essereto dal finestrino e ha innescato a bordo un'a catena. Sono stati gli agenti della polizia municipale a fermare il conducente della macchina e a soccorrere l'amico portato in ospedale.

