2020, c’è stato anche del buono: sei storie a lieto fine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 è stato un anno da dimenticare. Ma è successo (anche) qualcosa di buono? La risposta è sì. Nonostante le storie a lieto fine siano solo una goccia nel mare di dolore che ci ha sopraffatti nel 2020 e con cui abbiamo dovuto convivere, abbiamo individuato alcune storie e notizie che rendono l’anno che sta per concludersi un po’ meno orribile. Semi di speranza. Leggi su vanityfair (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 è stato un anno da dimenticare. Ma è successo (anche) qualcosa di buono? La risposta è sì. Nonostante le storie a lieto fine siano solo una goccia nel mare di dolore che ci ha sopraffatti nel 2020 e con cui abbiamo dovuto convivere, abbiamo individuato alcune storie e notizie che rendono l’anno che sta per concludersi un po’ meno orribile. Semi di speranza.

Linkiesta : #Conte ha convocato l’ultimo Consiglio dei Ministri, ma all’ordine del giorno non c’è traccia del Recovery plan La… - Adnkronos : #Conte 'respinge' #ultimatum: 'Se c'è crisi vado in Parlamento' - ilpost : C’è stata una scossa di terremoto in Croazia, è stata percepita anche in Italia - ELENAGORINI2 : RT @MICHELESIMONEit: È emozionante vedere questa immagine. Oggi, #27dicembre 2020, in Italia e negli altri Paesi dell'Unione Europea, sono… - _Khassia_ : RT @ombrysan: È un'emergenza che non finirà mai perché non c'è la volontà di porvi fine, la #DittaturaSanitaria si combatte solo facendo ca… -

Ultime Notizie dalla rete : 2020 c’è Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia