Università, le tasse alte non frenano le immatricolazioni: nell’anno della Pandemia +7,04% di iscritti agli atenei italiani (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Aumentano gli studenti che si iscrivono all’Università. Nonostante l’Italia, secondo l’ultimo rapporto Eurydice, figuri tra i Paesi con le tasse più alte, con una media di oltre 1.000 euro all’anno, nell’anno accademico 2020/21 si è passati da 447.798 a 479.305 immatricolati, con un incremento del 7,04 per cento. A fornire i dati che danno un quadro della situazione regione per regione e città per città è il ministero dell’Università e della Ricerca. E se da una parte, l’Unione degli universitari dice che “la combinazione tra gli elevati importi della tassazione e il bassissimo numero di borse di studio influisce pesantemente sul numero degli iscritti all’Università, già ampiamente al di sotto della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Aumentano gli studenti che si iscrivono all’. Nonostante l’Italia, secondo l’ultimo rapporto Eurydice, figuri tra i Paesi con lepiù, con una media di oltre 1.000 euro all’anno,accademico 2020/21 si è passati da 447.798 a 479.305 immatricolati, con un incremento del 7,04 per cento. A fornire i dati che danno un quadrosituazione regione per regione e città per città è il ministero dell’Ricerca. E se da una parte, l’Unione degli universitari dice che “la combinazione tra gli elevati importitassazione e il bassissimo numero di borse di studio influisce pesantemente sul numero degliall’, già ampiamente al di sotto...

