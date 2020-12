Trump twitta una falsa teoria di cospirazione (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Donald Trump ormai è andato fuori di testa. La sua ossessione per la sconfitta e le frodi elettorali ormai gli fa fare e dire cose inimmaginabili. L’ultima pazzia del Presidente? che riguarda il Segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger. Secondo Trump, il fratello di Raffensperger lavorerebbe per Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Donaldormai è andato fuori di testa. La sua ossessione per la sconfitta e le frodi elettorali ormai gli fa fare e dire cose inimmaginabili. L’ultima pazzia del Presidente? che riguarda il Segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger. Secondo, il fratello di Raffensperger lavorerebbe per

MoliPietro : Trump twitta una falsa teoria di cospirazione - CerebrolesoS : @itsJeffTiedrich @realDonaldTrump Ciao stronzone. Mannami a grana ca ti dunanu pi cuntari minkiati ogni bota ca trump twitta - keuzitou : @James63647860 @petrikyogas @RJFM12 Un vecchio che non twitta mai guarda solo i tweet di Trump - MrMyskin : .@VincentCrypt46 chiama @realDonaldTrump, che non twitta da 20 ore, e Trump risponde entro in 5 minuti. ?? - agambella : @massimochiappa2 @Lukyluke311 Intanto sono '19 ore che Trump non twitta', a 20 scatteranno le speculazioni. -

Ultime Notizie dalla rete : Trump twitta Trump twitta: Primo vaccino somministrato. Congratulazini Usa! askanews Trump twitta una falsa teoria di cospirazione

L’ultima pazzia del Presidente? Trump twitta una falsa teoria di cospirazione che riguarda il Segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger. Secondo Trump, il fratello di Raffensperger ...

Manifestazioni pro-Trump il 6 gennaio: chiude albergo a Washington per paura degli scontri

L'Hotel Harrington, luogo di ritrovo dei Proud Boys, chiuderà nei giorni della protesta. Il leader: "Non vogliamo andare dove non siamo benvenuti" ...

L’ultima pazzia del Presidente? Trump twitta una falsa teoria di cospirazione che riguarda il Segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger. Secondo Trump, il fratello di Raffensperger ...L'Hotel Harrington, luogo di ritrovo dei Proud Boys, chiuderà nei giorni della protesta. Il leader: "Non vogliamo andare dove non siamo benvenuti" ...