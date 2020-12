Traffico Roma del 30-12-2020 ore 11:30 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Luceverde Roma da Simone Cerchiara ben trovati a questo aggiornamento sul Raccordo Anulare disagi a causa di un incidente nel tratto di carreggiata interna Boccea Trionfale si procede per circa 1 km mentre all’infernetto a causa di un veicolo che ha preso fuoco è chiusa viale di Castel Porziano tra via torchi e via Salorno entrato solo metà degli spostamenti sulle principali strade di Roma in questa è l’ultima giornata in zona arancione prima del ritorno alla zona rossa abbiamo Traffico intenso attorno a Villa Pamphili tra via di Torre Rossa e la Viola gli Antica in via di Boccea rallentamenti vicino Cornelia in via di Torrevecchia Traffico verso la Trionfale nella trasporto pubblico limitato il percorso del tram o i Drum diretti a Piazza Venezia si fermano sul viale Trastevere a causa di un guasto dettagli di queste ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Luceverdeda Simone Cerchiara ben trovati a questo aggiornamento sul Raccordo Anulare disagi a causa di un incidente nel tratto di carreggiata interna Boccea Trionfale si procede per circa 1 km mentre all’infernetto a causa di un veicolo che ha preso fuoco è chiusa viale di Castel Porziano tra via torchi e via Salorno entrato solo metà degli spostamenti sulle principali strade diin questa è l’ultima giornata in zona arancione prima del ritorno alla zona rossa abbiamointenso attorno a Villa Pamphili tra via di Torre Rossa e la Viola gli Antica in via di Boccea rallentamenti vicino Cornelia in via di Torrevecchiaverso la Trionfale nella trasporto pubblico limitato il percorso del tram o i Drum diretti a Piazza Venezia si fermano sul viale Trastevere a causa di un guasto dettagli di queste ...

Festeggiamenti a casa coi soli conviventi. Dal 31 dicembre al 3 gennaio tutta l'Italia torna in zona rossa. Ecco cosa si potrà fare ...

Coprifuoco alle ore 22, "concertone" in streaming e centro storico vuoto. Il Capodanno ai tempi del Covid-19 è in casa e la mezzanotte si aspetterà solo coi conviventi. E mentre le forze dell'ordine s ...

