Tour de Ski 2021 | i convocati delle Nazionali principali e gli assenti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sarà unde Ski particolarmente diverso dal solito, quello che si terrà integralmente nel, come solo in due altre occasioni era accaduto nella storia dell’evento a tappe che dalla stagione 2006-2007 accende gli entusiasmi degli appassionati di sci di fondo. All’appello, infatti, mancherà la Norvegia, storica prima potenza della competizione, che aveva già fatto sentire la propria assenza a Davos e a Dresda, in Coppa del Mondo; Johannes Klaebo non darà dunque l’assalto a una vittoria non arrivata per poco nel 2020 e Therese Johaug non difenderà, in questo modo, il successo che ha contribuito al suo dominio che ha portato all’ultima Sfera di Cristallo da lei conquistata. Ma non saranno solo loro a non esserci: per la Russia, infatti, mancherà Sergey Ustiugov, colpito dal Covid-19 e ancora non in grado di competere a questo livello. E’ notizia ...