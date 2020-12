Tecnologie spaziali contro le frodi alimentari: contributi fino a 200mila euro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Al via il nuovo bando dell’Agenzia Spaziale europea per prevenire e rilevare frodi in alimenti e bevande grazie all’utilizzo di applicazioni spaziali. Le Tecnologie e i dati spaziali possono infatti svolgere un ruolo significativo nella prevenzione e nell’individuazione delle frodi alimentari e delle bevande. L’Osservazione satellitare della Terra può fornire diversi dati ambientali, mappatura e immagini di rilevamento dei cambiamenti; può supportare il funzionamento delle forze dell’ordine; per esempio, per identificare le scorte di cibo o per rilevare movimenti sospetti di gru e altri veicoli nei pressi di porti o aeroporti dove non dovrebbero esserci. Per quanto riguarda la navigazione satellitare (SatNav) il trasporto è un elemento chiave della catena di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Al via il nuovo bando dell’Agenzia Spazialepea per prevenire e rilevarein alimenti e bevande grazie all’utilizzo di applicazioni. Lee i datipossono infatti svolgere un ruolo significativo nella prevenzione e nell’individuazione dellee delle bevande. L’Osservazione satellitare della Terra può fornire diversi dati ambientali, mappatura e immagini di rilevamento dei cambiamenti; può supportare il funzionamento delle forze dell’ordine; per esempio, per identificare le scorte di cibo o per rilevare movimenti sospetti di gru e altri veicoli nei pressi di porti o aeroporti dove non dovrebbero esserci. Per quanto riguarda la navigazione satellitare (SatNav) il trasporto è un elemento chiave della catena di ...

kelyan_it : 'L’unione fra le #tecnologie #spaziali e #digitali produrrà trasformazioni a livello #industriale, innovando… - vicoloamato : @marco_bestetti @forza_italia @fi_giovani L’unità di intenti e gli enormi finanziamenti hanno permesso di potere vi… - ulaulaman : @sciroccoxyz @massimosandal @Link4Universe Ci sono due tipi differenti di tecnologie in uso: la prima è quella dei… - Francescametran : Magari non ce ne rendiamo conto, ma le tecnologie spaziali sono una parte importante della nostra vita quotidiana.… - EdicRMInnov : L'UE mobilita 82,5 milioni di € per rafforzare la cooperazione con l'Africa nel settore delle tecnologie digitali e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tecnologie spaziali Tecnologie spaziali contro le frodi alimentari: contributi fino a 200mila euro Il Denaro Addio allo stilista Pierre Cardin gigante della moda del futuro

Nato nel ’22 in provincia di Treviso, patì la miseria e trovò il suo riscatto in Francia Fu il primo sarto di Dior, poi fondò la sua maison puntando sulla sperimentazione ...

Un concorso per spiegare perché spicchiamo il volo tra le stelle

Da una parte il traffico si intensifica verso la Stazione Spaziale, che ancora tiene banco in orbita bassa, servita da tre flottiglie di taxi spaziali: le sempre ...

Nato nel ’22 in provincia di Treviso, patì la miseria e trovò il suo riscatto in Francia Fu il primo sarto di Dior, poi fondò la sua maison puntando sulla sperimentazione ...Da una parte il traffico si intensifica verso la Stazione Spaziale, che ancora tiene banco in orbita bassa, servita da tre flottiglie di taxi spaziali: le sempre ...