Strangola le figlie di 2 anni e 9 mesi e poi tenta il suicidio: dramma familiare (Di mercoledì 30 dicembre 2020) dramma in Tirolo, a Laengenfeld, dove un giovane padre avrebbe Strangolato le sue figliolette di 2 anni e 9 mesi per poi tentare il suicidio. L’uomo, che è stato soccorso prima che fosse troppo tardi, ora si trova ricoverato in ospedale, sotto strettissima sorveglianza. Le indagini porteranno maggiori elementi per capire cosa sia accaduto nel contesto familiare e cosa potrebbe aver portato l’uomo ad un gesto tanto orribile. La madre ha lanciato l’allarme La famigliola viveva nella zona di Inst, nel Tirolo italiano. La madre delle piccole è stata colei che ha lanciato l’allarme, ieri alle 15.30 circa: stando a quanto da lei raccontato, la donna cercava da ore di mettersi in contatto con il marito per via telefonica, senza riuscirci. Ad un certo punto aveva ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020)in Tirolo, a Laengenfeld, dove un giovane padre avrebbeto le sue figliolette di 2e 9per poire il. L’uomo, che è stato soccorso prima che fosse troppo tardi, ora si trova ricoverato in ospedale, sotto strettissima sorveglianza. Le indagini porteranno maggiori elementi per capire cosa sia accaduto nel contestoe cosa potrebbe aver portato l’uomo ad un gesto tanto orribile. La madre ha lanciato l’allarme La famigliola viveva nella zona di Inst, nel Tirolo italiano. La madre delle piccole è stata colei che ha lanciato l’allarme, ieri alle 15.30 circa: stando a quanto da lei raccontato, la donna cercava da ore di mettersi in contatto con il marito per via telefonica, senza riuscirci. Ad un certo punto aveva ...

annamariamoscar : Dramma in Tirolo: papà strangola le figlie di 2 anni e 9 mesi e tenta il suicidio - periodicodaily : Laengenfeld (Austria) – Uomo strangola figlie di 2 anni e di 9 mesi: poi tenta il suicidio - lightmoon972 : RT @fanpage: Tragedia familiare, papà strangola le figliolette di 2 anni e 9 mesi per poi tentare il suicidio, l'allarme lanciato dalla mam… - Yogaolic : RT @fanpage: Tragedia familiare, papà strangola le figliolette di 2 anni e 9 mesi per poi tentare il suicidio, l'allarme lanciato dalla mam… - occhio_notizie : L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30, quando una chiamata ha avvertito la polizia che le b… -