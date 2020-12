Salvini spera nell'assist di Renzi: 'Siamo pronti per governare' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lui spera in un assist di Renzi anche se fa finta di nn crederci: "A differenza dell'attuale maggioranza parlamentare abbiamo progetti, visione e consenso. Siamo pronti per governare". Lo scrive in ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Luiin undianche se fa finta di nn crederci: "A differenza dell'attuale maggioranza parlamentare abbiamo progetti, visione e consenso.per". Lo scrive in ...

selvascura_app : RT @quisques: Di certo non fe’ male il buon Salvini A visitare il suocero in galera Ché dopo tutto è papà Verdini Chi fece invece una fig… - FChiusaroli : RT @quisques: Di certo non fe’ male il buon Salvini A visitare il suocero in galera Ché dopo tutto è papà Verdini Chi fece invece una fig… - francesco_978 : @lubenasich Pensa che metà della popolazione è circondata dai sostenitori di Salvini, meloni e ogni tanto si incont… - fiorenzamarcel1 : RT @quisques: Di certo non fe’ male il buon Salvini A visitare il suocero in galera Ché dopo tutto è papà Verdini Chi fece invece una fig… - quisques : Di certo non fe’ male il buon Salvini A visitare il suocero in galera Ché dopo tutto è papà Verdini Chi fece inve… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini spera Il M5s minaccia Gualtieri sul Mes. E Salvini spera nella rivolta grillina Il Foglio Salvini spera nell'assist di Renzi: "Siamo pronti per governare"

Il capo della Lega scrive al Corsera: "Governiamo 14 Regioni su 20, migliaia di Comuni, tutti i sondaggi indicano la nostra coalizione come prevalente nell'orientamento dei cittadini" ...

Maltempo: Salvini, 'Sala non segue le previsioni del tempo?'

Così su twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini interviene sui disagi causati dalla neve a Milano e si rivolge al sindaco Giuseppe Sala. (Adnkronos) - 'A Milano tram bloccati, strade con 20 c ...

Il capo della Lega scrive al Corsera: "Governiamo 14 Regioni su 20, migliaia di Comuni, tutti i sondaggi indicano la nostra coalizione come prevalente nell'orientamento dei cittadini" ...Così su twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini interviene sui disagi causati dalla neve a Milano e si rivolge al sindaco Giuseppe Sala. (Adnkronos) - 'A Milano tram bloccati, strade con 20 c ...