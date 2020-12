Rovella, la Juve chiude e lo lascia in prestito al Genoa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Era chiaro da giorni: la Juve ha messo le mani su Nicolò Rovella, operazione completata nelle ultime ore, il centrocampista classe 2000 prima rinnoverà con il club di Preziosi (ha un contratto in scadenza), poi farà la stessa cosa con il club bianconero che era in vantaggio da giorni e che investirà una cifra tra gli otto e i dieci milioni, lasciando Rovella in prestito al Genoa fino a giugno. Stiamo parlando di un ragazzo che ha più volte dimostrato di avere qualità molto interessanti. Un’operazione alla Kulusevski preso proprio lo scorso dicembre e poi rimasto a Parma per tutta la stagione. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Era chiaro da giorni: laha messo le mani su Nicolò, operazione completata nelle ultime ore, il centrocampista classe 2000 prima rinnoverà con il club di Preziosi (ha un contratto in scadenza), poi farà la stessa cosa con il club bianconero che era in vantaggio da giorni e che investirà una cifra tra gli otto e i dieci milioni,ndoinalfino a giugno. Stiamo parlando di un ragazzo che ha più volte dimostrato di avere qualità molto interessanti. Un’operazione alla Kulusevski preso proprio lo scorso dicembre e poi rimasto a Parma per tutta la stagione. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

romeoagresti : Accordo a un passo tra #Juve e #Genoa per #Rovella, che prima di firmare per i bianconeri rinnoverà il contratto co… - Gazzetta_it : Colpo Juve: preso Rovella per 10 milioni, resterà al Genoa in prestito - PaliilaP : RT @_Anth00NY: @NicoSpinelli8 Nico mi sembra state facendo più casino voi che quelli che si disperano per non aver comprato sto Rovella. Se… - Lamb_guast84 : @giuliolocatelli @FootballAndDre1 Meglio lui che il Tonali di turno... cioè adesso si fanno i processi per non aver… - giacomo94_ : Scatto Juve su Rovella non significa niente -