Roma, ennesimo autobus Atac in fiamme: era in servizio da 18 anni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ancora un autobus Atac in fiamme a Roma. E’ successo questa mattina, intorno alle 6:30. A prendere fuoco un autobus della linea 06 che circolava nella zona di Castel Porziano, tra via Salorno e via Torcegno. La linea bus 066 e la linea 070 sono state deviate su via Cristoforo Colombo per permettere le operazioni di spegnimento. “Per ragioni ancora da accertare stamane intorno alle 6.30 si è sviluppato un incendio su una vettura della linea 06 mentre svolgeva servizio lungo via di Castel Porziano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nessuna conseguenza per le persone. La vettura era in servizio da 18 anni” – così in una nota l’azienda municipalizzata dei trasporti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ancora unin. E’ successo questa mattina, intorno alle 6:30. A prendere fuoco undella linea 06 che circolava nella zona di Castel Porziano, tra via Salorno e via Torcegno. La linea bus 066 e la linea 070 sono state deviate su via Cristoforo Colombo per permettere le operazioni di spegnimento. “Per ragioni ancora da accertare stamane intorno alle 6.30 si è sviluppato un incendio su una vettura della linea 06 mentre svolgevalungo via di Castel Porziano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nessuna conseguenza per le persone. La vettura era inda 18” – così in una nota l’azienda municipalizzata dei trasporti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e gli ...

CorriereCitta : Roma, ennesimo autobus Atac in fiamme: era in servizio da 18 anni - Etrurianews : La denuncia di Giuliano (Ugl Sanità): 'Ennesimo schiaffo verso operatori in prima linea' ROMA - La politica continu… - aristogitone1 : RT @MercurioPsi: #ATAC - stamattina #26dicembre ore 9 ennesimo #flambus ?? in Via Battistini, per fortuna spento in tempo dal conducente ??????… - cicciocovello96 : Quello della Procura della Repubblica di Roma contro i medici é l' ennesimo atto di sottomissione da parte di una m… - missypippi : RT @FratellidItalia: Roma, Meloni: Raggi ritiri in autotutela bando illogico su stabilimenti balneari Ostia, romani non possono pagare enne… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ennesimo Roma, ennesimo autobus Atac in fiamme: era in servizio da 18 anni Il Corriere della Città Sputi, umiliazioni e lanci di olio bollente al marito pugile: arrestata una donna

“Stasera non sono riuscito a sopportare oltre. Mentre preparavamo la cena, all’improvviso mia moglie mi ha fatto una scenata di gelosia e ...

Lotito usa l'aereo della Lazio per dare un passaggio alla Salernitana

ROMA Un aereo per due. Sembra quasi il titolo di un famoso film di Natale, ma è solo quanto accaduto ieri pomeriggio all’aeroporto di Capodichino, ovvero un piccolo favore che la ...

“Stasera non sono riuscito a sopportare oltre. Mentre preparavamo la cena, all’improvviso mia moglie mi ha fatto una scenata di gelosia e ...ROMA Un aereo per due. Sembra quasi il titolo di un famoso film di Natale, ma è solo quanto accaduto ieri pomeriggio all’aeroporto di Capodichino, ovvero un piccolo favore che la ...