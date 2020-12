Puglia, maltempo: allerta temporali e vento, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati” nonché a “venti forti, meridionali, sulla Puglia meridionale.” Rischio: secondo gli schemi, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali e vento, codice giallo per tarantino e Salento <small class="subtitle">Protezione ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale sullameridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati” nonché a “venti forti, meridionali, sullameridionale.” Rischio: secondo gli schemi, fontedella. L'articoloper ...

