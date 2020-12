Prelievi sul sito SNAI non autorizzati dopo problemi: cosa non funziona ancora (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Purtroppo i Prelievi sul sito SNAI risultano ancora non autorizzati in queste ore, dopo i copiosi problemi alla piattaforma registrati da domenica 27 dicembre. Non funziona dunque ancora il servizio per liquidare le somme guadagnate e di certo si tratta di una grave mancanza per gli utenti in balia di errori e mancati accessi oramai da più di tre giorni. Ricapitolando quanto accaduto dal weekend scorso, c’è da dire che i problemi al sito SNAI sono stati importanti e vistosi. Non si è potuto fare altro che ammettere un attacco hacker alla piattaforma di scommesse sportive e non solo ma si è negato qualsiasi furto di dati sensibili degli utenti iscritti. Sta di fatto che i ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Purtroppo isulrisultanononin queste ore,i copiosialla piattaforma registrati da domenica 27 dicembre. Nondunqueil servizio per liquidare le somme guadagnate e di certo si tratta di una grave mancanza per gli utenti in balia di errori e mancati accessi oramai da più di tre giorni. Ricapitolando quanto accaduto dal weekend scorso, c’è da dire che ialsono stati importanti e vistosi. Non si è potuto fare altro che ammettere un attacco hacker alla piattaforma di scommesse sportive e non solo ma si è negato qualsiasi furto di dati sensibili degli utenti iscritti. Sta di fatto che i ...

wordweb81 : Prelievi sul sito #SNAI non autorizzati dopo problemi: cosa non funziona ancora - Elisa06785607 : RT @fraseme27: Comunque un applauso ad Antonella Elia che fino a ieri ha dato 1919128 volte della gatta in calore ad EliGreg,e da ora in po… - fraseme27 : Comunque un applauso ad Antonella Elia che fino a ieri ha dato 1919128 volte della gatta in calore ad EliGreg,e da… - giswanheda : RT @aslkpoqw9: Preferisco un primo piano sul cuscino con la faccia di Pupo h24 che in prelievi. Fate voi #GFVIP - anightinflorenc : RT @aslkpoqw9: Preferisco un primo piano sul cuscino con la faccia di Pupo h24 che in prelievi. Fate voi #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Prelievi sul Prelievi sul sito SNAI non autorizzati dopo problemi: cosa non funziona OptiMagazine Legge di Stabilità, abbattuto di 10 milioni il prelievo forzoso per le ex Province siciliane

La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento che abbatte di 10 milioni di euro il prelievo forzoso per le ex Province siciliane. Una grande boccata d’ossigeno per questi enti ...

Tamponi in farmacia, già 25 le adesioni

LA NOVITÀPADOVA L'accordo, sottoscritto il 23 dicembre, è stato protocollato ieri. E annunciato subito dopo dall'assessore Manuela Lanzarin, durante la diretta per fare il punto ...

La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento che abbatte di 10 milioni di euro il prelievo forzoso per le ex Province siciliane. Una grande boccata d’ossigeno per questi enti ...LA NOVITÀPADOVA L'accordo, sottoscritto il 23 dicembre, è stato protocollato ieri. E annunciato subito dopo dall'assessore Manuela Lanzarin, durante la diretta per fare il punto ...