Pozzuoli, sarà demolito l'ecomostro sul lungomare del Rione Terra (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Approvata la demolizione del rustico dell'ex ristorante "Vicienzo a Mare" sul litorale tra il Rione Terra e via Napoli, a Pozzuoli. Il consiglio comunale di Pozzuoli ha approvato, nella seduta svolta ieri, la "variante semplificata" al Piano Regolatore Generale e posto il vincolo finalizzato alla demolizione del rustico dell'ex ristorante 'Vicienzo a Mare' sul litorale

