Pomezia | incontri tra bambini e anziani | ‘conoscenza e scambio culturale reciproco’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Asono stati stanziati i fondi per i progetti per la terza età. I centridiottengono il contributo regionale per attività intergenerazionali con gli studenti delle scuole del territorio. Sono stati stanziati dei finanziamenti per i quattro centriche hanno ottenuto contributi del valore di 7mila euro ciascuno nell’ambito del Progetto regionale TE – Lazio per la terza età. I progetti presentati promuovono “l’incontro intergenerazionale con le scuole ed apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo delloesperienziale e”. Diverse le attività che vedranno coinvoltidel territorio: realizzazione di orti ...