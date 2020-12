PlayStation Plus per PS5 e PS4: disponibili i giochi gratis di gennaio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) PlayStation Plus inizia il 2021 con il botto. I membri di PlayStation Plus riceveranno due titoli per PS4 - l'avventura d'azione Shadow of the Tomb Raider e il gioco di ruolo d'azione Greedfall - martedì 5 gennaio. Lo stesso giorno, i possessori di PlayStation 5 con un abbonamento a PlayStation Plus potranno giocare nei panni di un terrificante predatore grazie all'RPG Maneater. Ecco di seguito i titoli nel dettaglio. Maneater (versione PS5) Vivete nei panni del predatore dei mari: uno squalo terrificante! Maneater è un gioco di ruolo per giocatore singolo e open world (ShaRkPG) in cui voi siete lo squalo. Iniziando come un piccolo cucciolo di squalo, avete il compito di sopravvivere al duro mondo mentre vi fate strada verso l'ecosistema. Per fare ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 dicembre 2020)inizia il 2021 con il botto. I membri diriceveranno due titoli per PS4 - l'avventura d'azione Shadow of the Tomb Raider e il gioco di ruolo d'azione Greedfall - martedì 5. Lo stesso giorno, i possessori di5 con un abbonamento apotranno giocare nei panni di un terrificante predatore grazie all'RPG Maneater. Ecco di seguito i titoli nel dettaglio. Maneater (versione PS5) Vivete nei panni del predatore dei mari: uno squalo terrificante! Maneater è un gioco di ruolo per giocatore singolo e open world (ShaRkPG) in cui voi siete lo squalo. Iniziando come un piccolo cucciolo di squalo, avete il compito di sopravvivere al duro mondo mentre vi fate strada verso l'ecosistema. Per fare ...

MangaForevernet : ? PlayStation Plus gennaio 2021 - i giochi GRATUITI ? ? - PlayStationBit : Il 2021 inizia bene! Titoli molto validi a partire dal 5 gennaio con #PlayStationPlus su #PS4 e #PS5 @PlayStationIT - GameXperienceIT : PlayStation Plus: Annunciati i giochi di Gennaio 2021 - DaniBalla14 : Anche questo mese sfrutto il plus il prossimo ??????? - spaziogames : #PlayStationPlus, ecco i primi giochi gratis del 2021! -