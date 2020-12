Piste da sci, Regioni chiedono di spostare la riapertura degli impianti al 18 gennaio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Con una lettera inviata al governo le Regioni chiedono di far slittare la riapertura degli impianti sciistici. "Mancano le linee guida", scrivono Rischia di slittare ancora la riapertura degli impianti sciistici. Le Regioni hanno chiesto al governo di fissare al 18 gennaio la data per la riapertura delle Piste invece del 7 gennaio, come stabilito da accordi precedenti. La lettera contente la nuova proposta è stata inviata dal presidente della Conferenza delle Regioni, il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ai ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza. "Non ci sono le condizioni per un avvio in ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Con una lettera inviata al governo ledi far slittare lasciistici. "Mancano le linee guida", scrivono Rischia di slittare ancora lasciistici. Lehanno chiesto al governo di fissare al 18la data per ladelleinvece del 7, come stabilito da accordi precedenti. La lettera contente la nuova proposta è stata inviata dal presidente della Conferenza delle, il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ai ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza. "Non ci sono le condizioni per un avvio in ...

