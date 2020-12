Nuovo flirt per Melissa Satta? Lei smentisce: 'Tutto falso, sono addolorata e sconvolta' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo voci, indizi e indiscrezioni, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno ufficializzato la fine della loro storia d'amore. Ma per Melissa Satta non è ancora il momento di voltare pagina con un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo voci, indizi e indiscrezioni,e Kevin Prince Boateng hanno ufficializzato la fine della loro storia d'amore. Ma pernon è ancora il momento di voltare pagina con un ...

