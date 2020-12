Norvegia, enorme frana travolge un villaggio a nord di Oslo: almeno 9 feriti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una frana ha travolto il villaggio norvegese di Gjerdrum, a circa 25 km a nord della capitale Oslo, distruggendo diverse abitazioni. Nove persone sono rimaste ferite mentre altre 700 sono state ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Unaha travolto ilnorvegese di Gjerdrum, a circa 25 km adella capitale, distruggendo diverse abitazioni. Nove persone sono rimaste ferite mentre altre 700 sono state ...

