Milik-Atletico, la distanzacon il Napoli si riduce! Filtra ottimismo per la chiusura (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Arrivano importanti novità per ciò che riguarda il passaggio di Milik all’Atletico Madrid. Il giornalista Tancredi Palmieri, attraverso il suo profilo Twitter, ha comunicato che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Arrivano importanti novità per ciò che riguarda il passaggio diall’Madrid. Il giornalista Tancredi Palmieri, attraverso il suo profilo Twitter, ha comunicato che … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

CorSport : '#Milik dice sì all'Atletico Madrid' ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO – Venerato: 'L'Atletico è disposto a spendere 7-8 milioni per Milik, il Napoli ribadisce che Arek va via solo p… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO – Venerato: 'L'Atletico è disposto a spendere 7-8 milioni per Milik, il Napoli ribadisce che Arek va via solo p… - MondoNapoli : Rai - Atletico, prima offerta all'entourage di Milik: ADL inamovibile - - calciomercato_m : MERCATO – Venerato: 'L'Atletico è disposto a spendere 7-8 milioni per Milik, il Napoli ribadisce che Arek va via so… -