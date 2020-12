Meteo sino e oltre l’Epifania altre forti nevicate (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Neve entro l’Epifania.L’irruzione fredda non è ancora finita. Togliamoci dalla testa che le condizioni Meteo stiano cambiando, nulla di più errato. I modelli previsionali confermano la permanenza di un potente vortice depressionario, sostenuto dal freddo polare, sull’Europa centro occidentale. Significa, banalmente, che continuerà a influenzare più o meno direttamente il nostro Paese. Il freddo si farà sentire, anzi, continuerà a farsi sentire perché in realtà non se ne andrà. Se vi è capitato di dare un’occhiata alle proiezioni termiche, non vi sarà sfuggito il fatto che continueremo ad avere valori inferiori alle medie stagionali. Soprattutto al Centro Nord, laddove le ingerenze fredde saranno più marcate e persistenti. Lo saranno nei prossimi giorni, lo saranno fino all’Epifania. Si prospetta una prima settimana di gennaio ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Neve entro.L’irruzione fredda non è ancora finita. Togliamoci dalla testa che le condizionistiano cambiando, nulla di più errato. I modelli previsionali confermano la permanenza di un potente vortice depressionario, sostenuto dal freddo polare, sull’Europa centro occidentale. Significa, banalmente, che continuerà a influenzare più o meno direttamente il nostro Paese. Il freddo si farà sentire, anzi, continuerà a farsi sentire perché in realtà non se ne andrà. Se vi è capitato di dare un’occhiata alle proiezioni termiche, non vi sarà sfuggito il fatto che continueremo ad avere valori inferiori alle medie stagionali. Soprattutto al Centro Nord, laddove le ingerenze fredde saranno più marcate e persistenti. Lo saranno nei prossimi giorni, lo saranno fino al. Si prospetta una prima settimana di gennaio ...

