Melissa Satta, l’addio a Boateng prima di Natale e il nuovo compagno: “Stavolta vuole…” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'addio ufficiale tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng è arrivato poco prima di Natale. Di una loro separazione si era già scritto e parlato molto, poi all'improvviso e su entrambi i loro profili social sono arrivate le parole definitive che sancivano il loro allontanamento.caption id="attachment 104955" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionLa rivista Chi parla nel suo nuovo numero di un nuovo compagno della Satta: "Mattero Rivetti, figlio di Carlo, l'ex proprietario del marchio Stone Island da poco acquistato da Remo Ruffini, amministratore delegato di Moncler, per la cifra astronomica di 1,5 miliardi di euro. Niente foto social, niente annunci e basso profilo. Melissa, questa volta, vuole andarci ... Leggi su golssip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'addio ufficiale trae Kevin Princeè arrivato pocodi. Di una loro separazione si era già scritto e parlato molto, poi all'improvviso e su entrambi i loro profili social sono arrivate le parole definitive che sancivano il loro allontanamento.caption id="attachment 104955" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionLa rivista Chi parla nel suonumero di undella: "Mattero Rivetti, figlio di Carlo, l'ex proprietario del marchio Stone Island da poco acquistato da Remo Ruffini, amministratore delegato di Moncler, per la cifra astronomica di 1,5 miliardi di euro. Niente foto social, niente annunci e basso profilo., questa volta, vuole andarci ...

