(Di mercoledì 30 dicembre 2020)e illegato aArmando.Il candidato alla presidenzaFederazione spagnola, ai microfoni di Radio Marte, ha confessato che avrebbe pensato di affidare la panchinaproprio al 'Pibe de Oro'."Ancora oggi sono un candidato alla presidenzafederazione. Volevo chediventasse ctNazionale spagnola. Purtroppo ho notato che in, sia a livello giornalistico che in generale,non è molto amato ma sto lottando per ricordarne la memoria positivamente.ct sarebbe stato un azzardo?è morto anche per il fatto di esser stato lasciato solo, anche a ...

Mediagol : #Maradona, il retroscena di Antonio Torres: 'Avrei voluto Diego come ct della Spagna' - infoitsport : Maradona ‘Non poteva usare il preservativo’: l’inedito retroscena rivelato dall’amica - napolipiucom : Ibrahimovic messaggio da brividi per Maradona. Poi quel retroscena su Napoli e Cannavaro - infoitsport : 'Quella notte con Careca a casa di Maradona', il retroscena di Branchini - CalcioWeb : #RaffaellaCarra svela tutti i retroscena su #Maradona -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona retroscena

Mediagol.it

La famiglia di Diego Armando Maradona è in guerra per un'eredità che ammonterebbe a 50 milioni di dollari. In una trasmissione in onda sulle reti ...Carlo Alvino racconta Maradona “Io, tra il Napoli e Maradona” è il titolo scelto per l’incontro di oggi, martedì 29 dicembre, con Carlo Alvino. Il ...