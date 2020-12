LIVE – Monza-Salernitana, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La DIRETTA LIVE di Monza-Salernitana match valevole per la sedicesima giornata di Serie B 2020/2021.I padroni di casa, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque gare, stanno scalando la classifica e non hanno affatto intenzione di fermarsi; mentre la capolista del campionato cadetto, dopo il successo contro il Venezia, vuole restare al comando e continuare a sognare la promozione DIRETTA in Serie A. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di mercoledì 30 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Monza-Salernitana ore 16:00 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ladimatch valevole per la sedicesima giornata di.I padroni di casa, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque gare, stanno scalando la classifica e non hanno affatto intenzione di fermarsi; mentre la capolista del campionato cadetto, dopo il successo contro il Venezia, vuole restare al comando e continuare a sognare la promozioneinA. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di mercoledì 30 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LAore 16:00 ...

CalcioIN : MONZA SALERNITANA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV Diretta Online, dove vederla: RAI Live o Video DAZN - r3_yuf4 : Monza vs Padova >>> - r3_yuf4 : Monza vs Padova >>> - live_serie : La Salernitana usufruisce del ??velivolo biancoceleste e i tifosi campani vanno su tutte le furie???? - cops27mb1 : Diretta live Monza – Salernitana (merc. 30/12, ore 16): Balotelli c’è, prima convocazione per SuperMario… -