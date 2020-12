L’anno (verde) che verrà. Salvare il Pianeta con piccoli gesti quotidiani (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non è neanche un bicchiere mezzo pieno, questo 2020. Nemmeno per l’ambiente. C’è chi, di fronte al disastro pandemico, ha provato a consolarsi col calo dell’inquinamento, salvo scoprire poi che protezioni e plastiche monouso buttate in modo scellerato trasformavano l’ #andràtuttobene in #andràtuttoinmare, con più mascherine che meduse nel Mediterraneo. Stiamo microplastificandoci ma non ce ne renderemo conto se non tra qualche anno. I polimeri microscopici sono già nel nostro sangue e quelli di più grandi dimensioni stanno invadendo le montagne e i ghiacciai. Qualcuno ha ipotizzato di iniziare ad agire partendo dall’alta quota. Il progetto italiano Stop the Alps becoming Plastic Mountains è tra i sei premiati dalla European Outdoor Conservation Association. Il lavoro del giornalista ambientale Franco Borgogno ambisce a rendere i rifugi alpini plastic free e si è fatto notare tra 180 ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non è neanche un bicchiere mezzo pieno, questo 2020. Nemmeno per l’ambiente. C’è chi, di fronte al disastro pandemico, ha provato a consolarsi col calo dell’inquinamento, salvo scoprire poi che protezioni e plastiche monouso buttate in modo scellerato trasformavano l’ #andràtuttobene in #andràtuttoinmare, con più mascherine che meduse nel Mediterraneo. Stiamo microplastificandoci ma non ce ne renderemo conto se non tra qualche anno. I polimeri microscopici sono già nel nostro sangue e quelli di più grandi dimensioni stanno invadendo le montagne e i ghiacciai. Qualcuno ha ipotizzato di iniziare ad agire partendo dall’alta quota. Il progetto italiano Stop the Alps becoming Plastic Mountains è tra i sei premiati dalla European Outdoor Conservation Association. Il lavoro del giornalista ambientale Franco Borgogno ambisce a rendere i rifugi alpini plastic free e si è fatto notare tra 180 ...

